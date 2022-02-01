كريم كمال: اللواء المحجوب رجل وطنى قدم لمصر الكثير

نعى كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، الوزير اللواء عبد السلام المحجوب، مؤكدًأ أن مصر فقدت اليوم شخصية وطنية من طراز رفيع خدم الوطن بكل إخلاص وأمانة، سواء خلال خدمته في جهاز المخابرات العامة المصرية أو من خلال المناصب السياسية التي تولاها، وهو الوزير اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسماعيلية.

وأضاف كمال أنه “سوف نظل نتذكر دوره الوطني الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن، وأيضا النهضة والطفرة التي شاهدتها محافظة الإسكندرية في عهده، حيث أطلق عليه شعب الإسكندرية محبوب الإسكندرية وأنعي فيه دماثة الخلق وطهارة اليد والأعمال الجليلة التي لن ينساها أهل الإسكندرية وبطولاته على المستوى الوطني".

وتقدم كمال بخالص العزاء لجهاز المخابرات العامة المصرية ولعائلته الكريمة ولكل شعب مصر في فقيد مصر الكبير.

وتوفي، أمس الإثنين ، اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق.

وتقام صلاة الجنازة، اليوم الثلاثاء، عند صلاة الظهر من جامع آل رشدان، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

الواء عبدالسلام المحجوب من مواليد محافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة في مصر العام 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.

هو ضابط الحالة الخاص بالجاسوس الشهير جمعة الشوان وكان جمعة الشوان قد صرح بذلك في أحد اللقاءات وكان نائب مدير المخابرات المصرية أثناء محاوله اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا.

وقد لعب دوره الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل دموع في عيون وقحة وكان يدعى الريس زكريا

تولى عدة مناصب منها: ملحق عسكري خارجي، تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.