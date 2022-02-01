الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كريم كمال: اللواء المحجوب رجل وطنى قدم لمصر الكثير

عبد السلام محجوب
عبد السلام محجوب

نعى كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، الوزير اللواء عبد السلام المحجوب، مؤكدًأ أن مصر فقدت اليوم شخصية وطنية من طراز رفيع خدم الوطن بكل إخلاص وأمانة، سواء خلال خدمته في جهاز المخابرات العامة المصرية أو من خلال المناصب السياسية التي تولاها، وهو الوزير اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسماعيلية.

وأضاف كمال أنه “سوف نظل نتذكر دوره الوطني الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن، وأيضا النهضة والطفرة التي شاهدتها محافظة الإسكندرية في عهده، حيث أطلق عليه شعب الإسكندرية محبوب الإسكندرية وأنعي فيه دماثة الخلق وطهارة اليد والأعمال الجليلة التي لن ينساها أهل الإسكندرية وبطولاته على المستوى الوطني".

وتقدم كمال بخالص العزاء لجهاز المخابرات العامة المصرية ولعائلته الكريمة ولكل شعب مصر في فقيد مصر الكبير.

وتوفي، أمس الإثنين ، اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق.

وتقام صلاة الجنازة، اليوم الثلاثاء، عند صلاة الظهر من جامع آل رشدان، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد  الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

الواء عبدالسلام المحجوب من مواليد محافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة في مصر العام 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955. 

هو ضابط الحالة الخاص بالجاسوس الشهير جمعة الشوان وكان جمعة الشوان قد صرح بذلك في أحد اللقاءات وكان نائب مدير المخابرات المصرية أثناء محاوله اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا. 

وقد لعب دوره الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل دموع في عيون وقحة وكان يدعى الريس زكريا

تولى عدة مناصب منها: ملحق عسكري خارجي، تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

الإسكندرية مدير المخابرات صلاة الجنازة وزير التنمية المحلية محافظة الاسكندرية محافظ الإسماعيلية مسجد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تشييع جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب الغاز بالقليوبية

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

عبد اللاه يطالب بوضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وتمويل مواجهة الكوارث

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

طبيب روسى يتحدث عن مخاطر الزكام عند الإصابة بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون