خبراء: الأطفال في إنجلترا عرضة لخطر الإصابة بالحصبة

حذر خبراء من أن أكثر من طفل واحد من بين كل 10 أطفال في إنجلترا سيبدؤون الدراسة وهم عرضة لخطر الإصابة بالحصبة القاتلة مع انخفاض معدلات اللقاحات إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.



وحثت وكالة الأمن الصحي البريطانية الآباء على ضمان الحصول على لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بالإضافة إلى الجرعات الروتينية الأخرى قبل بدء الدراسة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



يشار إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.



بالإضافة إلى ذلك، تلحق عدوى الحصبة أضرارا بالجهاز المناعي بأكمله، مما يعني أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى.



وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى حالة يمكن أن تسبب تدميرا تدريجيا للجهاز العصبي المركزي وفقدان التحكم الحركي والصرع والوفاة.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير مشترك لها مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في جنيف، إن وباء كورونا يهدد التقدم العالمي في مواجهة الحصبة، مشيرة إلى أن أكثر من 22 مليون طفل قد فاتهم جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة بزيادة 3 ملايين عن عام 2019؛ وبما يمثل أكبر زيادة منذ عقدين ويخلق ظروفا خطيرة لحدوث فاشيات للمرض.

وأشار التقرير إلى أنه ومقارنة بالعام السابق فقد انخفضت حالات الحصبة المبلغ عنها بأكثر من 80% في عام 2020 ولكن مع ذلك فقد تدهور ترصد المرض مع ارسال أقل عدد من العينات للاختبارات المعملية منذ أكثر من عقد وبما يهدد قدرة البلدان على منع تفشي هذا المرض شديد العدوى، لافتا إلى أن فاشيات الحصبة الكبرى قد حدثت في 26 دولة وشكلت 84% من جميع الحالات المبلغ عنها في عام 2020.

وقال التقرير إن تغطية الجرعة الأولى من لقاح الحصبة قد انخفضت في عام 2020 في الوقت الذي تلقى 70% فقط من الأطفال جرعة ثانية من اللقاح وهو أقل بكثير من تغطية 95 % اللازمة لحماية المجتمعات من انتشار الفيروس، وذكر أنه وبالإضافة إلى تفاقم فجوات المناعة في جميع أنحاء العالم فقد تم تأجيل 24 حملة تطعيم ضد الحصبة كانت مقررة في عام 2020 في 23 دولة؛ وذلك بسبب وباء كورونا، مما ترك أكثر من 93 مليون شخص في خطر الإصابة.