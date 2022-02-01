الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترد على رسالة واشنطن بشأن تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا

بوتين
بوتين

تلقت الحكومة الأمريكية ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بتخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.
 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية  تلقي متابعة مكتوبة من روسيا، لكنها لم تكشف عن مضمونها .
 

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.
 

وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا .
 

ولم يتم الإعلان عنها، ولكن وفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقد تضمنت رفضا للمطالب الروسية بأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه، فضلا عما وصفه بالمقترحات الإيجابية التي يتعين متابعتها.
 

ومن المقرر أن يتحدث بلينكن إلى نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء .

 

 و في وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن أن الولايات المتحدة تنتظر أن يبلغها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بردّ موسكو على اقتراحات الأمن الأمريكية.

 

وقال: "هناك شخص واحد فقط في الجانب الروسي يقرر ما ستفعله موسكو وما لن تفعله. إجابته تهمنا أكثر. ونحن ننتظر لنرى بالضبط ما سيقوله لنا وزير الخارجية سيرجي لافروف في رد رسمي على مقترحاتنا المكتوبة".

 

ومن المتوقع أن يجرى اتصال هاتفي بين الوزير لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء الأول من فبراير.

 

ونشرت روسيا في نهاية عام 2021 مسودتي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي للضمانات الأمنية.

 

وتطالب موسكو الغربيين بضمانات مكتوبة بوقف توسع الناتو شرقا، وعدم إنشائه قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

 

من جهتها، قدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأربعاء الماضي إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية.

روسيا أوكرانيا روسي على وكر رسالة واشنطن توت واشنط توترات روس توتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تشييع جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب الغاز بالقليوبية

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

عبد اللاه يطالب بوضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وتمويل مواجهة الكوارث

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

طبيب روسى يتحدث عن مخاطر الزكام عند الإصابة بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون