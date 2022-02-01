روسيا ترد على رسالة واشنطن بشأن تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا

تلقت الحكومة الأمريكية ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بتخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية تلقي متابعة مكتوبة من روسيا، لكنها لم تكشف عن مضمونها .



وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.



وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا .



ولم يتم الإعلان عنها، ولكن وفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقد تضمنت رفضا للمطالب الروسية بأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه، فضلا عما وصفه بالمقترحات الإيجابية التي يتعين متابعتها.



ومن المقرر أن يتحدث بلينكن إلى نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء .

و في وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن أن الولايات المتحدة تنتظر أن يبلغها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بردّ موسكو على اقتراحات الأمن الأمريكية.

وقال: "هناك شخص واحد فقط في الجانب الروسي يقرر ما ستفعله موسكو وما لن تفعله. إجابته تهمنا أكثر. ونحن ننتظر لنرى بالضبط ما سيقوله لنا وزير الخارجية سيرجي لافروف في رد رسمي على مقترحاتنا المكتوبة".

ومن المتوقع أن يجرى اتصال هاتفي بين الوزير لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء الأول من فبراير.

ونشرت روسيا في نهاية عام 2021 مسودتي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي للضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو الغربيين بضمانات مكتوبة بوقف توسع الناتو شرقا، وعدم إنشائه قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

من جهتها، قدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأربعاء الماضي إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية.