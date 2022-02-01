الصفاقسى التونسى يعلن التشكيلية النهائية للقائمة الإفريقية

أعلن النادي الصفاقسي التونسي، إلحاق سبعة لاعبين إلى القائمة الإفريقية المؤهلة للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



وذكر النادي -في بيان - أن اللاعبين هم: حسين علي، مليك رايح، محمد هشام النقاش، إسماعيل دياكيتاي، عبد الرحمان توراي، إياد بالوافي، نافع لمي.



وأضاف أن القائمة الإفريقية النهائية للنادي تضم 33 لاعبا هم: في حراسة المرمى "محمد الهادي قعلول - أيمن دحمان - صبري بن حسن - أيوب العبيدي"، وفي الدفاع "محمد بن علي - غيث المعروفي - محمد أمين الحمروني - محمد النصراوي - علاء غرام - نور الزمان الزموري - حسام الدقدوق - محمود غربال - أسامة البحري - صابر السوداني" وفي الوسط "شادي الهمامي - فارس ناجي - أنس الشبلي - نابي كامارا - كريس كواكو - وليد القروي - عبد الله العامري - هارون بن عامر - حسين علي - عبد الرحمان توري - نافع لمين - ماليك رياح - أيمن الحرزي - أشرف الحباسي"، وفي الهجوم: "هشام النقاش - حازم حاج حسن - فراس شواط - إسماعيل دياكيتاي - إياد بالوافي".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة التونسية 6 آلاف و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 20 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم إجراء 20 ألفا و166 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 30.41%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و863 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 766 ألفا و677 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و271 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 907 آلاف و239 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين في المستشفيات العامة والخاصة بلغ 1042 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة في القطاعين العام والخاص 191 حالة، و52 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص