الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم مناقشة "نصف كيلو عدس أصفر" و "يدي الحجرية" في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفى إطار أنشطة الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في القصة القصيرة، تعقد في الثانية عشر، من ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نصف كيلو عدس أصفر"، والصادرة عن دار ميريت للنشر والتوزيع، للكاتب محمد داود، ويناقش المجموعة الناقد الدكتور يسري عبد الله، والشاعر عاطف عبد العزيز، ويدير الحوار الكاتب الصحفي محمد لطفي.

بعد ست روايات تضرب في فضاءات متعددة للكاتب محمد داود، تأتي مجموعته القصصية الأولى ( نصف كيلو عدس أصفر)، فتنتخب لحظات هامشية من عمر الزمن، تصحبنا إلى عوالم يتجادل فيها الصخب مع السكون، وتتنوع صيغها السردية عبر أشكال مختلفة للقص، كما تتقاطع بنياتها الأساسية لتشكل جدارية عن أولئك العابرين الذين تلتقطهم عين السارد المتأمل بوعي، ومحبة، وشغف، ومساءلة واصلة بين الذات والعالم في قصص تشف وتقول في آن.

والكاتب محمد داود سبق وصدر له العديد من الأعمال الأدبية نذكر من بينها: "قف على قبري شويّا" رواية، إبداعات، هيئة قصور الثقافة، القاهرة، يونيو 2002. "السما والعمى" رواية، هيئة الكتاب، القاهرة، مكتبة الأسرة 2004. "فؤاد فؤاد" رواية، دار هفن للترجمة والنشر، القاهرة، أغسطس 2008.

"أمنا الغولة"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2010. "بار أم الخير"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2015. "صخرة بيتهوفن"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2017.

ــ رواية "يدي الحجرية" في ملتقي الرواية
يليها في الثانية ظهر اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الكاتب حمدي أبو جليل، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، حيث يتناول اللقاء مناقشة روايته والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان "يدي الحجرية".

ويشارك في مناقشة الرواية كلا من: الناقد الدكتور حسين حمودة، والكاتبة دكتورة ميرال الطحاوي. ويدير اللقاء الناقدة دكتورة نانسي إبراهيم.

والكاتب "حمدي أبو جليل"، روائي وقاص من جذور بدوية٬ صدرت له أعمال: «قيام وانهيار دولة الصاد شين٬ وأسراب النمل٬ والفاعل والتي فاز عنها بجائزة نجيب محفوظ 2008، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات٬ ورواية لصوص متقاعدون٬ وأشياء مطوية بعناية فائقة»٬ وغيرها.

ــ مئويات وشخصيات
وضمن أنشطة محور مئويات وشخصيات، تستقبل قاعة الصالون الثقافي، في الرابعة بعد عصر اليوم أيضا، احتفالية بالمفكر الدكتور حسن حنفي، والتي يشارك فيها كلا من: رئيس المركز القومي للترجمة السابق، دكتور أنور مغيث ــ دكتور كرم عباس ــ دكتور كريم الصياد ــ دكتور مصطفي النشار.

ــ تجربة الروائية هدي بركات 
وتحل الكاتبة الروائية اللبنانية، هدي بركات، في السادسة، في ضيافة الصالون الثقافي، ضمن محور تجربتي في الكتابة، حيث يحاورها حول مسيرتها الإبداعية ومشوارها الأدبي، الناقد الدكتور خيري دومة.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

نصف كيلو عدس أصفر الكاتب محمد داود يدي الحجرية حمدي أبو جليل في الصالون الثقافي الكاتبة اللبنانية هدي بركات

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