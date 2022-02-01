الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركزى للمسلمين فى ألمانيا يلغى عضوية «الجماعة الإسلامية» التابعة للإخوان

الإخوان في ألمانيا
الإخوان في ألمانيا

في خطوة لمكافحة جماعة الإخوان في ألمانيا، أعلن المجلس المركزي للمسلمين عن طرد المنظمة الممثلة لجماعة الإخوان والمسماة بمنظمة الجماعة الإسلامية الألمانية بعد تحالف دام قرابة العشرون عاما وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جويش كرونيكل" التي تصدر في بريطانيا.

 

وقال المجلس المركزي للمسلمين، إن "الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) يقرر استبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية (DMG)" بناء على اجتماعه الذي عقد افتراضيا، وجدير بالذكر أن الجمع العام للمجلس الأعلى هو أعلى جهة تقريرية في المجلس.


وتابع البيان: تم الغاء عضوية منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية، المعروفة سابقا باسم التجمع الإسلامي في ألمانيا كما تم استبعاد كل الجمعيات المنضوية تحتها من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وفروعه في الولايات الالمانية المختلفة.

 

 يتلقى المركز تبرعات ودعم مالي من الحكومة الألمانية، حيث حصل على أكثر من ٣ ملايين يورو من وزارة الأسرة الاتحادية وحدها في الفترة من عام 2017 وحتى عام 2019.


المجلس المركزي للمسلمين نفسه تضرر كثيرا منذ بداية الربط بين الإخوان الإرهابية ومنظمة المجتمع الإسلامي الألماني، في تقارير هيئة حماية الدستور في ٢٠١٨، رغم تعليق المجلس عضوية المنظمة في ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩.

 

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية لطالما تعرض المجلس لانتقادات واسعة من قبل العديد من الساسة في ألمانيا لرعايته منظمة ارهابية تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين مما دفع المجلس لتعليق عضوية المنظمة في 2019.

 

كما شن رئيس فرع حماية هيئة الدستور الاستخباراتية في ولاية شمال الراين، هجوما على المجلس أشار فيه إلى أن المجلس يحتضن منظمة اخوانية.

 

كما تراجعت عدد من المؤسسات الحكومية عن التعاون مع المجلس لسمعته بسبب احتضانه لمنظمة تقودها جماعة ارهابية وهي جماعة الاخوان.

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وائل لطفي

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