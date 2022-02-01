العنانى يترأس اجتماع مجلس هيئة التنشيط السياحى (تفاصيل)

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أولى جلساته المنعقدة هذا العام، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، متمنيًا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح، كما رحب أيضًا بالسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير المصري السابق في روسيا لانضمامه لعضوية المجلس خلفا للسفير الدكتور بدر عبد العاطي الذي تولي منصب سفير مصر لدى بلجيكا والإتحاد الأوروبي.

وتحدث الوزير عن بعض المستجدات في قطاع السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، ومن بينها استعراض نتائج المشاركة المصرية في المعرض الدولى للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur الذي انعقد خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٣ يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك نتائج المشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي انعقدت خلال يومي ٢٢ و٢٣ يناير الجاري وأسفرت عن توقيع برنامج تنفيذى للتعاون في مجال السياحة بين الجانبين، كما تمت إحاطة المجلس بالضوابط الصحية الجديدة لدخول البلاد.

وتمت الإشارة إلى صدور بعض قرارات ندب للوظائف القيادية وفقًا للهيكل الإداري الجديد للهيئة من بينها تولي ماجد أبو سديرة رئاسة الإدارة المركزية للمكاتب والتي تختص بالإشراف على المكاتب الداخلية والخارجية للهيئة.

كما أحاط المجلس ببعض قرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير والتي من بينها الموافقة على معاملة الأفارقة معاملة المصريين فيما يتعلق بأسعار دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة، وذلك خلال عام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنه تم بدء تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

كما تم إحاطة المجلس ببعض الاستعدادات الخاصة برئاسة واستضافة مصر للاجتماع الـ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي من المقرر استضافتها أواخر شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية العمل على رفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وخاصة للأطفال وطلاب المدراس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.