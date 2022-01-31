أول تطبيق للقانون.. جنح الإسكندرية تقضى بالسجن 3 سنوات على متهم بالتنمر

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالاسكندرية برئاسة المستشار احمد حسين الحداد رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغا ماليا وقدره 100 الف جنيه، على خلفية اتهامه بالتنمر وسب ذوي الهمم من أصحاب متلازمة داون.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك والمستشار محمد قنديل وسكرتير المحكمة مصطفي يسري.

ترجع أحداث القضية رقم 384 جنح محكمة الإسكندرية عندما قام المتهم " م.ع.ع" بالتنمر على "س.ر" والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المصابين بمتلازمة داون وسفيرة للنوايا الحسنة حيث سجلت فيديو تحدثت فيه عن الواقعة، وناشدت النائب العام بالتحقيق في الأمر وبالفعل تواصل مكتب النائب العام على الفور مع س، التي ذهبت بعد تواصلها مع مكتب النائب العام إلى النيابة لتحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجاء قرار المحكمة، في أول تطبيق لقانون مواجهة التنمر في مصر، حيث وجه للمتهم حسب ما جاء بأوراق القضية القيام بنشر صور وعبارات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، متنمرا على المجني عليهم س.ر، وم. ا، وغيرهم من اصحاب متلازمة داون بسب اوصافهم البدنية وحالتهم العقلية وذلك للحط من قدرهم.

وقالت والدة س، في التحقيقات أن أحد الأشخاص دخل على جروب على الفيسبوك خاص بأصحاب متلازمة داون وقام بالسخرية من جلسة تصوير حفل زفاف لأصحاب متلازمة داون بوضع صورة قرد وكتابته بأن هذا القرد يمثل الأبن المستقبلي لوالدين من متلازمة داون، وأضافت بأن هذا الشخص قام بسب وتهديد ابنتها عبر الماسينجر وإن سما قررت أخذ حقها من خلال نشر مقطع فيديو.

وكانت س.ر قد أشارت إلى قرارها بأخذ حقها وحق أصدقائها بالقانون من خلال تقديم بلاغ للنائب العام ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى سعادة الناس برد فعلها لأخذ حقها بالقانون.

بدأت الواقعة عندما عملت "س" كعادتها في تقديم الدعم والاحتفاء بأصحاب متلازمة داون، حيث نشرت الناشطة في حقوق أصحاب متلازمة داون، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك صور لعروسين من أصحاب متلازمة داون، لكن وعلى غير العادة وجدت تعليقًا شاذًا من بين عشرات التعليقات.

وتبين قيام المتهم بنشره عبارة "أبنهم المستقبلي" كلمتان علق بهما حساب باسم خ.ع على صور زفاف العروسان، لكنه أرفق تعليقه بصورة مستفزة، تصف تعليقه البذيء الناشطة في حقوق أصحاب متلازمة داون قررت اتخاذ خطوات هادئة في البداية، حيث أرسلت لصاحب الحساب رسالة ليقدم للعروسين اعتذارا، لكي يدرك أن ما فعله يعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون، لكنه تمادى في إهانتها هي الأخرى إلى حد السب، وبالعرض علي النيابة قررت إحالة الواقعة الي المحكمة الاقتصادية بالاسكندريه.