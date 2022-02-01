سميحة أيوب: «نقل عام» عمل متكامل الأركان ووافقت على السيناريو دون تردد

أعربت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تتلقاها على أحداث مسلسل «نقل عام»، الذى يعرض حاليا حصريا على شبكة قنوات ON.

وأكدت الفنانة القديرة، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن موافقتها على المشاركة فى المسلسل جاءت دون أي تردد، لأنه عمل متكامل الأركان، خاصة أن السيناريو الخاص به يحتوى على حبكة درامية مميزة تتسم بإيقاع سريع، كتبها المؤلف وليد خيرى، ويخرجها العبقرى عادل أديب، إلى جانب عشقها الشخصى للبطولة الجماعية والأحداث الواقعية، مشيرة إلى أن هناك كيميا خاصة تجمع بينها وبين النجم الكبير محمود حميدة.

ـمريضة بفكرة ثابتة تجبرنى أكون شخصية صارمة

ورفضت الفنانة الكبيرة، الإفصاح عن دورها بشكل تفصيلي، مكتفية بقولها: «أجسد دور الأم لـ 7 أبناء، أحدهم محمود حميدة ومحسن محي الدين»، يتخلل الأحداث واقعة مأساوية حين أشاهد زوجى وعدد من أبنائى يتم قتلهم امام عيناي؛ كما اننى أمر بالعديد من الأزمات التى تجعلنى مريضة بفكرة ثابتة تجبرني أن أكون صارمة، ومن هنا تتخلل الأحداث التى ترصد العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية ويتم مناقشتها بشكل بسيط فى إطار من التشويق.

سميحة أيوب

وأشارت «سميحة» إلى أن خروج المسلسل فى أبهى صورة، يرجع إلى العديد من العوامل الأساسية، على رأسها تناوله العلاقة بين جيلين مختلفين فى كل شىء، سواءً فيما يتعلق بالعمل أو طريقة التفكير، إلى جانب روح التعاون بين كل المشاركين، كما أن شركة «فنون» للإنتاج الفنى لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وكذلك «المتحدة» للخدمات الإعلامية لم يبخل أحد منهم بأى شىء على العمل طوال الوقت.

أحداث «نقل عام»

تدور أحداث مسلسل نقل عام، فى إطار اجتماعى عائلى من خلال 30 حلقة، ويتم خلال العمل مناقشة العديد من القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

أبطال «نقل عام»

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.