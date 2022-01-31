الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طرق مبتكرة لترتيب المنزل

ترتيب المنزل
ترتيب المنزل

منزلك مكان آمن وزاوية من الراحة والهدوء يمكنك العودة إليها بعد يوم عمل، في كثير من الأحيان تصبح صيانة المنزل مهلكة للوقت ولا يبدو أنه يتم إنجاز الأعمال المنزلية.

في حين أن هناك عددًا لا يحصى من الطرق التي يمكنك من خلالها الارتقاء بتجربتك في العيش في المنزل، فقد تكون بض الاختراقات المفيدة لتنظيم منزلك هو التغيير الذي تحتاجه، سيوفر لك تقليل الفوضى وزيادة المساحة والقدرة على العثور على الأشياء الخاصة بك في الوقت المناسب وتوفير الكثير من الطاقة والتوتر.

في المنازل تصبح المساحة هي المشكلة الأساسية عندما يتعلق الأمر بالتنظيم، إذا كان سطح مطبخك دائمًا فوضويًا وغير منظم ففكر في تعليق سكاكينك وأدوات المطبخ الأخرى على مسافة مناسبة، حتى تتمكن من الوصول إليهم عند الحاجة.

خصص مكانًا مخصصًا للفوضى

يعد وجود مساحة صغيرة مخصصة للفوضى مفيدًا عندما تمتلك أشياء معينة لا يمكن تجميعها معًا، اترك صينية أو لوحة خزفية للمفاتيح بالقرب من الباب الأمامي، إذا لم تكن الصواني مناسبة لك، فيمكنك الحصول على مكان يتم فيه تعليق جميع مفاتيح المنزل، يعتبر الدرج مفيدًا تمامًا لمجموعة من أجهزة التحكم عن بُعد التي يجب الاحتفاظ بها معًا أيضًا، خاصةً إذا كنت تفقدها باستمرار.

 

استخدم الأثاث مع التخزين

يكمن السر وراء امتلاك أي شخص لمنزل فاخر ولكنه صغير الحجم، إلى امتلاكه أثاثًا به وحدة تخزين، إنه أمر مربح للجانبين حيث يخدم الأثاث بعد ذلك غرضين بدلاً من كونه قطعة قائمة بذاتها، يمكن أن تستوعب الملابس الموسمية للتخزين، ومنصة من الأدراج أعيد استخدامها كمنضدة، ورف كتب طويل.

قلل من استخدام الورق

تقليل استخدامك للورق سيقلل بشكل كبير من كمية الفوضى في منزلك، تجنب الحصول على نسخة مادية من أي شيء يمكن العثور عليه بسهولة عبر الإنترنت، وتجنب طباعة رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات التي يمكن التعامل معها أو تحريرها عبر الإنترنت، ستحافظ أيضًا على منزلك أكثر تنظيماً.

نظِّم زاوية واحدة في كل مرة

قد يبدو تنظيف وتنظيم منزلك بالكامل مهمة شاقة، خاصة إذا كنت تتجنب القيام بذلك لفترة طويلة، ومع ذلك يمكن معالجة ذلك بسهولة إذا التزمت بتنظيم ركن واحد من منزلك في كل مرة، إنه بسيط وسهل وفعال للغاية، حيث لا يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في التنظيف كل يوم، ومع ذلك ترى زاوية جديدة نظيفة.

منزل ترتيب المنزل أثاث ورق عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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