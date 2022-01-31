الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التعاون المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أوجه التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الصداقة، والتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه قضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدةً في هذا الإطار برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكدت "فون ديرلاين" اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس السيسي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالي.

وتوافقت الرؤي حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء علي المستوى الثنائي المباشر أو في إطار المحافل الدولية بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية مصر الاتحاد الأوروبي عبدالفتاح السيسي بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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