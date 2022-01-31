42 ألف نسخة مبيعات لمبادرة «ثقافتك كتابك» في معرض الكتاب

واصلت مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تصدر قائمة الأعلى رواجا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 53، حيث بلغ عدد نسخها المباعة قرابة 42 ألف نسخة خلال 4 أيام الأولى من الفعاليات، وشملت قائمتها العديد من العناوين منها (صوت صارخ في الشارع، شهاده حق، نيابة حلب، تحديات القرن ٢١، الإبداع الفكري الذاتي، جغرافيا مصر، المحمديات ٥ أجزاء، صلاح أبو سيف، سهير القلماوي، الطيور المهاجرة، هيكل الأخر، الدقائق الثلاث الأخيرة، الفكر العربي ومكانه في التاريخ، خواطر مؤرخ، صحبة وأنا معهم، مهن النشر، لماذا نشبت الحروب، الشرق الاوسط، أسرار التأويل، جغرافيا مصر، تطور واتجاهات السياسة، في نور أسماء الله الحسني، أبو ذر الغفاري، أسبانيا في القلب، الممثل الكوميدي، شعر وفكر، الشباب والبحث عن الذات، التصوير الفني في شعر صلاح جاهين، من الواقع إلى المستقبل، ضمير المهندس، ارسطو طاليس في الشعر، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، معجم اعلام الاساطير اليونانية والرومانية، شرح ديوان صريع الغواني، من الادب التمثيلي اليوناني، مسرحيات ميناندر، كتاب النفس، جمهورية افلاطون، فن الحب وعلاجه، جمال الدين الافغاني، البخلاء، الالياذة، الاوديسة، مسرحيات ارستوفانيس، ، مساجد مصر ٥ اجزاء، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية ( جزئين ) ، مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية ( جزئين ) ، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة"، عالم الفلسفة ، حورات الهوية المعرفية ، سلسلة ما، سلسلة رؤية ، ابنة القس، التطرف الديني، سلسلة علوم القدماء، حكايات الولاد والأرض ( جزئين ) ، الفتوحات المكية ، قصص صينية ، المعادي حدوتة ، امرأة العزيز، الأعمال الكاملة لخيري شلبي، الوزارات ٤ اجزاء، المعجم الكبير، مذكرات سعد زغلول، كتب ذاكره الفن، أوراق من حياتي، رباعية الإسكندرية ٤ اجزاء ، سبعون كتابا ف كتاب، مهن النشر، حفله مانيكان، وبالنجم هم يهتدون، اوروبا والاثار المصرية، دليل تنظيم المتاحف، التنميه والبيئة، نجيب محفوظ من القومية الي العالمية، في نور القرآن ، لمن يهمه الامر، معجم التكنولوجيا الحيويه، اصل الحياه في الكون، العالم الثالث غدا، إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليمي من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يبلغ سعرها جنيها واحدا ومجلة قطر الندي التى يبلغ سعرها 3 جنيهات .



جدير بالذكر أن مبادرة «ثقافتك كتابك» أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتضم مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيها، وتهدف لتشجيع أبناء الوطن على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي وإثراء الفكر الجمعي.