الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد الشهاوي: «اصطحب مكتبتي في كل بيت أسكن فيه»

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال الشاعر الكبير أحمد الشهاوي حول اللغة في أعماله، إنه يود شكر صديقه حسن سرور لأنه اختاره ليجلس ويتحدث عن تجربته، مضيفا: «أريد أن أقول إن مثل هذه الجلسة جلستها في الجمعية المصرية للنقد الأدبي قبل خمسة عشرين عاما، وكان يقدمني عز الدين إسماعيل».

وأضاف في ندوة مناقشة تجربته في الكتابة بالصالون الثقافي: «الجلسة التي قدمها عز الدين إسماعيل كان يحضرها صلاح فضل ومحمد عبد المطلب وأغلب الحضور أكاديميين ولم أجرؤ في حينها أن أتحدث شفاهة، وقلت في ورقة وبالمناسبة هذه الورقة ستكون من ضمن اوراقي عن التجربة، والتجربة هي كتاب اكتبه منذ سنوات بعيدة، ولم أجلس في مرة واحدة لأنهيه ولكن في سنوات كثيرة متتالية، وأظن أن التجربة الشخصية أو المعرفية موجودة في كل مكان سواء كانت نثرا او شعرا ولكن لابد من الاعتراف».

واستطرد: «دائما ما اصطحب مكتبة في غرفة نومي في كل بيت أسكن فيه، تكون فيها الكتب الأقرب لروحي، وبها كتب شعراء كبار ومتصوفة وتجارب واعترافات وحوارات مع كتاب».

وتابع: «هناك كتاب نوبل الصادر عن المصرية اللبنانية ترجمه حسين عيد وهو نموذج لما اقول مقارنة بكتب دور النشر العربية التي توسعت في هذا الجزء وهناك كتب محبين ابن العربي، واحب ان اذكر أنه كان هناك احد الضباط الاحرار اختلف مع الرئيس جمال عبد الناصر واستأذنه في العيش في سوريا بسبب موقفه من الحرية وكان اسمه محمد محمود وانجز عشرين كتابا عن ابن عربي، ومن احد كتبه كتاب اسمه "سيرة محيي الدين بن عربي" ولو ذهبنا ل"ترجمان الاشراف" سنجده يتحدث عن علاقته وعشقه ويتحدث باستفاضة عن تجربته في الحب وهذا جزء والبقية في كتب ابن عربي واشهرها الفتوحات المكية».

الشاعر أحمد الشهاوي الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الصالون الثقافي تجربة الشاعر احمد الشهاوي حسن سرور

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وائل لطفي

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