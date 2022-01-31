الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ريهانا تعلن عن حملها في طفلها الأول من مطرب راب أمريكي

ريهانا وصديقها
ريهانا وصديقها

أعلنت النجمة الأمريكية ريهانا، عن حملها بطفلها الأول من مغني الراب “A $ AP Rocky”، وجاء إعلان ريهانا عبر صور التقطها لها المصورون خلال تجولها في نيويورك مرتدية زيًا لإظهار نتوء طفلها - ومعطف منفوخ وردي مفتوح وقلادات طويلة مرصعة بالجواهر.

تم التقاط الصور في هارلم ، حيث نشأ A $ AP Rocky، واسمه الحقيقي ركيم ازيلاستون مايرز، وفقًا لـ Entertainment Tonight. 

 وقال مصدر إن الثنائي "استمتعا بإبقاء الحمل سراً لأطول فترة ممكنة، لكنهما مسروران لتمكنهما من مشاركة الأخبار مع معجبيهما"، وفقا لقناة سي بي اس الامريكية.

ريهانا ، واسمها الحقيقي روبين فينتي ، ليست مغنية فحسب، بل هي قطب من سيدات الأعمال، مما جعلها تنضم إلى نادي المليارديرات في سن 33، وفقًا لمجلة فوربس.

وتملك ريهانا حصص في خط أدوات التجميل الخاص بها "Fenty Beauty" والعلامة التجارية للملابس الداخلية Savage X Fenty.

ويبلغ  A $ AP Rocky من العمر 33 عامًا، وهو مغني راب ومنتج وعضو في مجموعة الهيب هوب الجماعية A $ AP Mob. الزوجان يتواعدان منذ عام 2020 ، وفقًا لـ ET.

في عام 2020 ، أخبرت ريهانا مجلة فوغ البريطانية أنها تريد أن تنجب أربعة أطفال عندما تبلغ من العمر 42 عامًا - مع أو بدون شريك. قالت: "أشعر أن المجتمع يجعلني أريد أن أشعر ،" لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ ... "إنهم يقللون منك كأم إذا لم يكن هناك أب في حياة أطفالك". "لكن الشيء الوحيد الذي يهم هو السعادة، هذه هي العلاقة الصحية الوحيدة بين الوالد والطفل. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنه تربية الطفل حقًا ، هو الحب."

في مقابلة أخرى مع Vogue 2018 ، تحدثت عن إخلاصها لطفلها المستقبلي. قالت: "لن أتمكن من إبعاد عيني عن طفلي". "أعرف ذلك بالفعل عن نفسي. سيضطرون إلى إجباري على توظيف مربية."

أزياء ريهانا المغنية ورائدة الأعمال ريهانا توازي خط ريهانا حمل طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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