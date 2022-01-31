«المنفي» يشيد بالشركات المصرية المنفذة لطريق رئيسي في طرابلس

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بالشركات المصرية المنفذة لإحدى الطرق الرئيسية في العاصمة طرابلس.

وقال المنفي خلال احتفالية استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس، اليوم، إن كل المعوقات التي واجهت هذه الحكومة استطاعت التغلب عليها بوجود شركات مهمة، مشيرا إلى هذه الشركات قامت بدور كبير في مصر في البناء خلال فترة زمنية بسيطة.

وأضاف محمد المنفي "أشكر الحكومة ورئيسها على هذا العمل، و هذه الانطلاقة تتويج لخطة الحكومة من خلال عدة مشاريع مهمة تستهدف كل مناطق ليبيا".

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه منذ فترة زمنية طويلة لم تسهد ليبيا مشروعات بهذا الحجم، ويتمنى أن تنتهي في المدد الزمنية المحددة لها.

وخلال الاحتفال شهد المنفي على توقيع عقود جديدة لتنفيذ عدة مشاريع طرق جديدة مع ائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع، أهمها طريق أجدابيا-جالو، وأوباري-غات، ومحطات لمعالجة مياه الصرف في سبها و أجدابيا، مشيدا بالمشروع والجهود التي تبذلها حكومة الوحدة ضمن خطتها إعادة الإعمار وعودة الحياة.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك، شارك محمد المنفي اليوم في مراسم تدشين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي سيتم تنفيذه على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مروراً بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولاً إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء ومديروا الأجهزة التنفيذية وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

وتم خلال مراسم تدشين المشروع، التوقيع على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الجديدة، أهمها طريق أجدابيا جالو بمسافة 252 كيلومتر، وطريق أوباري غات بمسافة 360 كيلومتر، وأربعة كباري جديدة وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري الرابع وطريق المطار بمدينة بنغازي، و تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سبها وأجدابيا.

وقال المجلس إن مشاركة المنفي في هذا الحدث، تأتي تأكيداً على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ الطرق في كل أنحاء البلاد.