الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجاهد نصار: هيكلة الدعم تُحقق العدالة وتضمن وصوله إلى مستحقيه

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات المتواصلة من جانب الدولة في مجال هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، هو جزء من مسؤولياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين، مشيرا إلى أن الذين يستحقون الدعم فقط، وفق قاعدة بيانات مدققة من جانب العديد الوزارات، مثل التموين والتضامن الاجتماعي وغيرها هم الذين يأخذونه، أما غير ذلك فيتم استبعادهم.

ولفت نصار، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بأن الهدف هو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، والتشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة.

ونوه عضو صناعة النواب، إلى تنوع أشكال الدعم المقدم من الدولة المصرية للمواطن، سواء في الطاقة أو أنبوبة البوتاجاز أو رغيف الخبز أو غيرها من مجالات الدعم والحماية الاجتماعية.

واختتم النائب مجاهد نصار بالتأكيد على ثقة الجميع في الدولة المصرية، وضمان استمرار معدلات النمو الراهنة والتطلع للمستقبل باقتصاد قوي ومستوى معيشة مرتفع للجميع، خاصة أن الدولة عبر مشاريع ضخمة وعملاقة ومتنوعة تواصل طريقها برؤية الرئيس السيسي، للتنمية ومواكبة التقدم العالمي.

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي مصطفى مدبولى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي رغيف الخبز قاعدة بيانات لجنة الصناعة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة

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وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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