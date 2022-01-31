الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء اليمني ومسؤول أممي يبحثان القضايا المتصلة بالوضع الإنساني

رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ضرورة استكمال كافة قواعد التدقيق لمنع نهب المساعدات وحماية قوائم المستفيدين حتى لا تتعرض الاسر اليمنية للابتزاز من قبل مليشيا الحوثي مقابل تجنيد أطفالهم، وهو ما نبهت له الحكومة اليمنية سابقا ووضحه فريق الخبراء في تقريره الأخير عن توثيقه لحالات تم خلالها ابتزاز أسر بالمساعدات المالية مقابل تجنيد اطفالهم، مشيراً إلى أهمية توزيع المساعدات الإنسانية وفقا لدراسات ميدانية تراعي الاحتياج الفعلي، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل النازحين والنساء والأطفال.

جاء ذلك لقائه مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي اليوم، لبحث القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي امام المنظمات الإنسانية لعرقلة ونهب المساعدات، وتسخيرها لخدمة اجندتها في التجنيد وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين، خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة لحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها حسب الأولويات الملحة، إضافة الى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لإلزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم.

وشدد عبدالملك، على أهمية شراكة الحكومة مع الأمم المتحدة للاستجابة للأولويات الملحة، وأن تدمج فيها برامج تنموية مستدامة تساهم في توفير فرص العيش والعمل، مجدداً موقف الحكومة اليمنية الثابت بضرورة سرعة حل الاشكالية الخاصة بخزان صافر النفطي وعدم السماح للمليشيات الحوثية باستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.

ومن جهته، أكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، على الشراكة مع الحكومة اليمنية للاستجابة للاحتياجات الانسانية، لافتاً إلى أنه يجري حاليا العمل على التحضير لمؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية 2022.

رئيس الوزراء اليمني اليمن الاسر اليمنية قواعد التدقيق مليشيا الحوثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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