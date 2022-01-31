الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة عجوز داخل منزلها بالفيوم

جثة
جثة

عثرت أسرة سيدة في محافظة الفيوم على جثتها متورمة في منزلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة الشيخ سالم، بعثورهم على جثة ربة منزل في العقد السادس من عمرها داخل منزلها.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة ربة منزل داخل منزلها متورمة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما تم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة لحين الانتهاء من رفع البصمات ومعاينة الأدلة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

العثور جثة سيدة العقد السادس بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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