الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يشرّد 14 مواطنا فى الدقهلية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي. 

وأسفر الحريق عن تشرد 14 شخصاً وتلف بعض أساسيات المنزل، دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت جهات المعنية التحقيق.

الحماية المدنية حريق أحد المنازل الدقهلية دون وقوع إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

محمد صلاح قبل مباراة مصر والكاميرون: أمامنا عقبتان

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

«الأوقاف» تواصل تدريب 1000 مأذون شهريًا على مواجهة الطلاق

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

ماجد حبته

معضلة القهوة!

محمود خليل

بستان الاشتراكية.. والغمز فى «منسوب التدين»

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

صور

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل