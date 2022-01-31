حريق يشرّد 14 مواطنا فى الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن تشرد 14 شخصاً وتلف بعض أساسيات المنزل، دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت جهات المعنية التحقيق.