معرض الكتاب ينظم ندوة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

حضرت هند حازم وندى ثابت عضوتي مجلس النواب، ندوة «الطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة» بقاعة ضيف الشرف «بلازا ٢» ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥٣.

وقالت هند حازم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنها تستخدم كرسي متحرك منذ دخولها المرحلة الثانوية بسبب حادث مروري، مضيفة: «منذ هذا الحين وأنا مقتنعة أن الله وهبني هذا البلاء لشيء مهم.. أقول دائما أنني لست عضو مجلس شعب أنا ممثل عن فئة أنا جزء منها».

وأوضحت خلال الندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مركز أرض المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لذوي الاحتياجات الخاصة دعم كبير لهذه الفئة المهمشة، خاصة من خلال إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة عام ٢٠١٧.

وقالت ندى ثابت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنها رزقت بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه ٤١عاما، ورغم أن هذا الأمر كان صعب للغاية لكنني استوعبت احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة: «عانيت كثيرا لأن الدولة لم تكن تكترث لهذا الفئة المهمشة».

وتابعت: «مصر بها ١٥ مليون معاق وتبلغ نسبتهم ١٢٪ تقريبا، وأكثر محافظة تحوي إعداد من ذوي الإعاقة هي المنيا، ثم القاهرة، وأسيوط، وكفر الشيخ، والإسكندرية».

وتابعت: «عشت معه حياة صعبة وطويلة، خضت فيها العديد من المعارك في كل مراحل العمرية، التي شملت استخراج بطاقة رقم قومي، وتعليمه، وقيده بالتجنيد، حينما وصلت لعضو مجلس نواب سعيت لتذليل كل الصعاب على ذوي الاحتياجات الخاصة».