تجديد حبس قاتل شاب في حلوان ١٥ يومًا

أمر قاضى المعارضات، اليوم الاثنين، بتجديد حبس قهوجى 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابًا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب فى أحد الشوارع فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

