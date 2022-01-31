الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قاتل شاب في حلوان ١٥ يومًا

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات، اليوم الاثنين، بتجديد حبس قهوجى 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابًا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب فى أحد الشوارع فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة
 

مواد مخدرة توك توك قسم شرطة وزارة الداخلية قاضي المعارضات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مديرية امن القاهرة النيابة العامة

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