هاري وميجان يرفضان معلومات «سبوتيفي» المضللة بشأن لقاح كورونا

قال دوق ودوقة ساسكس إنهما يشعران بالقلق إزاء المعلومات الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا على منصة سبوتيفي، متجاهلين الغضب الشعبي والعالمي المتزايد من عرض جو روجان الرافض للقاح.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، رغم رفض الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لهذه الحملة الا انها مجرد كلمات، فالزوجان - اللذان وقعا شراكة بودكاست متعددة السنوات مع خدمة بث الموسيقى في عام 2020 - ملتزمين بمواصلة عملهم مع سبوتيفي.

وتابعت الصحيفة انه مساء أمس الأحد، أعلنت المنصة أنها ستضع تحذيرات المحتوى على البودكاست الذي يتميز بمناقشة حول فيروس كورونا، وهذا الأسبوع ، قال كل من نيل يونج وجوني ميتشل إنهما كانا يزيلان موسيقاهما احتجاجًا على استضافة سبوتيفي لملفات بودكاست لروجان، والتي قالوا إنها تروج لنظريات مؤامرة مناهضة للقاحات.

قال متحدث باسم مؤسسة ارتشويل فاونديشن إن هاري وميجان عبرا أولاً عن مخاوفهما لسبوتيفي بشأن التضليل للقاح كورونا في أبريل الماضي.

وكان الزوجان هاري وماركل قد وقعا سلسلة من صفقات الشركات ، بما في ذلك إنتاج واستضافة البودكاست لسبوتيفي، بعد ابتعادهم عن العائلة المالكة البريطانية، ولكن حتى الآن ، أطلقوا حلقة بودكاست واحدة فقط ، "عطلة خاصة" صدرت في ديسمبر 2020.

وقال متحدث باسم شركة ارتشويل يوم الأحد الماضي “مئات الملايين من الناس يتأثرون بالأضرار الجسيمة للتضليل والتضليل المتفشي كل يوم”، في إشارة للشائعات التي تستهدف لقاحات كورونا.

وتابع "في أبريل الماضي، بدأ مؤسسونا بالتعبير عن مخاوفهم لشركائنا في سبوتيفي بشأن العواقب الواقعية للغاية لمعلومات خاطئة حول فيروس كورونا على منصتها".

وأضاف "لقد واصلنا التعبير عن مخاوفنا لسبوتيفي لضمان إجراء تغييرات على نظامها الأساسي للمساعدة في معالجة أزمة الصحة العامة هذه، نحن نتطلع إلى سبوتيفي لتلبية هذه اللحظة ونحن ملتزمون بمواصلة عملنا معًا كما يحدث ".