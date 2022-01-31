بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية

التقى الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الدكتور حسين أمين عميد كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، ورئيس مركز كمال أدهم ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وكلية الإعلام الجامعة الأمريكية ومركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية.

وتضمن البرتوكول تبادل الخبرات فى شتي المجالات الإعلامية بين الاتحاد و كلية الإعلام من تدريب وإعداد الكوادر الإعلامية المهنية، وكذا إقامة الدورات التدريبية للإعلاميين بالدول الأعضاء، وأيضا الإنتاج الفنى والإعلامى والبرامجى والوثائقى المشترك بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء دعا الدكتور عمرو الليثى الدكتور حسين أمين لزيارة مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

في سياق مختلف، كان مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية بجدة وقع بروتوكول تعاون إعلامي وشراكة استراتيجية بين اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، برئاسة الدكتور زياد فايز خضر، المدير العام للتعاون في إنتاج وتنفيذ مسلسلات تليفزيونية واذاعية مشتركة تعزز تراثنا وأصالتنا العربية والاسلامية، وإنشاء مكتب تمثيل لاتحاد الإذاعات الإسلامية في الأردن يكون مقره المدينة الإعلامية.

وبحسب بيان، الاثنين، نص البروتوكول على التعاون في إقامة الملتقيات والمهرجانات الإعلامية والثقافية والفنية، والتعاون والشراكة في المشاريع المختلفة التي تخدم أهداف ومصلحة الطرفين، وإنشاء لجنة إشرافية ومراقبة الأعمال الإذاعية والتليفزيونية تتبع اتحاد الإذاعات الإسلامية.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار توثيق العلاقات المتميزة بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية والشركة الاردنية السعودية للبث الفضائي، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.