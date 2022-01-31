مجلس جامعة مطروح يوافق على تفعيل مركز الموهوبين والمبدعين

عقد مجلس جامعة مطروح، اجتماعه الـ 47، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبرئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، و وافق المجلس على تفعيل مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة ودعم ورعاية كافة المواهب وصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور مصطفى النجار التهنئة إلى محافظ مطروح، على النجاح الكبير الذى حققه المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية الذى نظم بواحة سيوة فى الفترة من 22 وحتى 24 يناير الحالي برعاية السيد رئيس الجمهورية مما جذب الأنظار لواحة سيوة وساهم في تحقيق المنفعة لأهلها.

وأشاد محافظ مطروح بدور الجامعة الخدمي والتنموي و جهود الإسراع في الانتهاء من إنشاء المباني الجديدة لجامعة مطروح بالكيلو 10، متمنيا التوفيق لمجلس الجامعة والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة فى جهود التنمية وخدمة أهالي مطروح، كما أثنى على سير امتحانات منتصف العام بالجامعة، والتي تميزت بالانضباط والهدوء واليسر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

من جهته وجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط والنظام خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بمقر الجامعة بكل شفافية وحيادية ضمانا لإعطاء كل طالب حقه .

واستعرض المجلس عدد من الموضوعات منها إنجازات الجامعة في النشر العلمي وتزايد الأبحاث المنشورة دوليًا، لكليات جامعة مطروح، مما يعكس تقدم جامعة مطروح فى النشر العلمي في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، حيث تسعى الجامعة دومًا إلى زيادة عدد الأبحاث، للمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي كجامعة وليدة .

ووافق مجلس الجامعة على إشراف كلية التربية بجامعة مطروح على المركز الثقافي التابع لمديرية الأوقاف بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الميدانية لطلاب الجامعة إلى محافظات الصعيد لتعريفهم بحجم المشروعات القومية العملاقة التى تمت وجهود الدولة، التي أحدثت نقلة نوعية فى تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقرر المجلس تفعيل مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، ودعم ورعاية كافة المواهب وصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من أجندة الجلسة .

وأكد محافظ مطروح علي تقديم كافة الدعم لدور جامعة مطروح وتأثيرها بتخصصاتها العلمية المختلفة، مع تعظيم دورها وتثمينه وتقبل أى مقترحات أو أفكار للارتقاء بالمجتمع وحل مشكلاته، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتذليل كافة العقبات من أجل خدمة المجتمع المحلي وأبناء مطروح.