الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

محمد بن راشد
محمد بن راشد

بحث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل الجائحة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين استعرضا - خلال لقائهما في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي"، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيل للإمارات - مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك رفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي، وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية.
ومن جهته، أكد آل مكتوم أن مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.

ابوظبى إسرائيل الإمارات

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