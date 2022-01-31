الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استعدادا لمونديال الأندية

ديانج ينضم لبعثة الأهلي المتجهة للإمارات.. ومعلول يصل أبو ظبي مساءً

الاهلي
الاهلي

وصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمًا من الكاميرون، عقب انتهاء مشوار منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا بالكاميرون.
وانضم ديانج إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتجهة إلى الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. 
وتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأعضاء البعثة على مطار القاهرة الدولي، وذلك استعدادًا للسفر إلى الإمارات، حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في الرابعة بعد عصر اليوم /الإثنين/ في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. 
فيما ينضم علي معلول، الظهير الأيسر للفريق إلى البعثة في الإمارات مباشرة عقب انتهاء مشوار منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية، حيث من المقرر أن يصل معلول إلى أبو ظبي في الإمارات مساء اليوم الاثنين، وذلك للانتظام في معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي يصل إلى الإمارات مساء اليوم. 
ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير المقبل أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.

الاهلى الإمارات مونديال الاندية أبو ظبى

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