التحقيق مع متهمين حولا منزل أحدهما ورشة لصناعة الأسلحة النارية بالقليوبية

تباشر النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الإثنين، التحقيق مع متهمين لاتجارهم بالأسلحة النارية بغير ترخيص، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

- نتائج التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة المركز بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام شخصين تحويل مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وقررت جهات التحقيق إرسال الأحراز وهي عبارة عن (بندقيتن آلية - 8 بنادق خرطوش - 4 طبنجات معدلة - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء أسلحة - أدوات التصنيع – مبلغ مالى للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل حول ماهيتها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.