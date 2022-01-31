العربي للتنمية يناقش الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة

يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية الندوة العلمية: الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة تحت شعار: التغيير يقاس بالثانية" وذلك︎ يوم السبت ٥ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٥ مساءا بقاعة الندوات بمقر جمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس.

وتعقد الندوة في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد التطور التكنولوجي في المجالات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علي المجتمعات جميعاً ضرورة التعامل معها بأعلى قدر من الجدية والاهتمام.

ويتحدث في الندوة دكتور مهندس فاروق الحكيم - رئيس جمعية المهندسين المصرية، ودكتور أشرف عبد العزيز - الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والمستشار نادر جعفر - رئيس الإتحاد و دكتور أشرف صلاح الدين - إستشاري التحول الرقمي والإبتكار وعضو رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، والدكتور عبد الوهاب غنيم - أستاذ الإقتصاد الرقمي - بمحاضرة عن: ( الميتافيرس بين الواقع والخيال )، ودكتور إيهاب عيد - أستاذ طب السلوك ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس - بمحاضرة عن: ( البعد النفسي والسلوك لتقنية الميتافيرس).

كان الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية قد صرح بأن الإتحاد يسعى لتحقيق أهدافه في مجال التنمية المستدامة وتعزيز العمل العربي المشترك يعكف أعضاؤه على بحث كافة القضايا البيئية والتنموية على المستوى المحلي والعربي، وفي سبيل تحقيق ذلك ومع بداية العام الجديد بدأت الأمانة العامة للإتحاد بوضع خارطة للعمل التطوعي التنموي إسترشادا برؤي القيادة المصرية الحكيمة التي أطلقت عدد من المبادرات تهدف إلى توفير حياة كريمة ومعيشة صحية وآمنة للمواطن المصري، وتعتبر نموذجا رائدا يحتذى به عربيا وإقليميا.