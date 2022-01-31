الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العربي للتنمية يناقش الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة

الاتحاد العربى للتنمية
الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة

يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية الندوة العلمية: الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة تحت شعار: التغيير يقاس بالثانية" وذلك︎ يوم السبت ٥ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٥ مساءا بقاعة الندوات بمقر جمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس.

وتعقد الندوة في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد التطور التكنولوجي في المجالات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علي المجتمعات جميعاً ضرورة التعامل معها بأعلى قدر من الجدية والاهتمام.

ويتحدث في الندوة دكتور مهندس فاروق الحكيم - رئيس جمعية المهندسين المصرية، ودكتور أشرف عبد العزيز - الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والمستشار نادر جعفر - رئيس الإتحاد و دكتور أشرف صلاح الدين - إستشاري التحول الرقمي والإبتكار وعضو رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، والدكتور عبد الوهاب غنيم - أستاذ الإقتصاد الرقمي - بمحاضرة عن: ( الميتافيرس بين الواقع والخيال )، ودكتور إيهاب عيد - أستاذ طب السلوك ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس - بمحاضرة عن: ( البعد النفسي والسلوك لتقنية الميتافيرس).

كان الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية قد صرح بأن الإتحاد يسعى لتحقيق أهدافه في مجال التنمية المستدامة وتعزيز العمل العربي المشترك يعكف أعضاؤه على بحث كافة القضايا البيئية والتنموية على المستوى المحلي والعربي، وفي سبيل تحقيق ذلك ومع بداية العام الجديد بدأت الأمانة العامة للإتحاد بوضع خارطة للعمل التطوعي التنموي إسترشادا برؤي القيادة المصرية الحكيمة التي أطلقت عدد من المبادرات تهدف إلى توفير حياة كريمة ومعيشة صحية وآمنة للمواطن المصري، وتعتبر نموذجا رائدا يحتذى به عربيا وإقليميا. 

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ندوة جمعية المهندسين التنمية المستدامة الميتافيرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«هنيدى» يعلق على سوء تنظيم «أمم إفريقيا» ويوجه رسالة لصلاح

الحكومة توضح حقيقة بشأن توجيه برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه 

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

«العربي للتنمية المستدامة» يناقش الميتافيرس وتداعياته على البيئة.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟