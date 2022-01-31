الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهمين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى

حبس
حبس

تناقش جهات التحقيق المختصة، متهمين لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقررت حجز المتهمين على ذمة التحريات الأمنية لمدة 24 ساعة.

وكشفت  التحقيقات أن أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، اتفق مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالخارج بالعملة الأجنبية، وتهريبها عن طريق العائدين من الخارج، وتحويلها للعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما يعمل خارج البلاد، مقيمان بمكز شركة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد. 

وأضافت التحريات قيام هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمة تلك الأموال بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى، والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقدًا لذوى العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم الثانى وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول المتواجد للعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام  بـ4 ملايين و150 ألف جنيه.

اتجار في النقد الأجنبي الاموال العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية

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وائل لطفي

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