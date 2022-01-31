الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 68 طن مخلفات في حملات نظافة وإنارة بالمنيا

حملات نظافة وإنارة
حملات نظافة وإنارة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالقري التابعة لها وقامت برفع 68 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة 10 كشافات إنارة.

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حملات نظافة وإنارة بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن أقسام البيئة بقرى "نزلة حسين وصفط الخمار والبرجاية" واصلت أعمالها اليومية بتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالقري وتوابعها وقامت برفع 68  طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة حيث قامت بنظافة الطريق العام على ترعة سري باشا وأمام مدخل قرية دمشاو هاشم من الناحية الغربية ومن أمام الوحدة الصحية الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار وتم تفريغ صناديق القمامة بابوفليو و دماريس و صفط اللبن والبرجاية.

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حملات نظافة وإنارة بالمنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم الانارة بالوحدة المحلية لقرية البرجاية واصل اعماله بصيانة 10 كشافات انارة لتسهيل حركة المواطنين و للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين ومنعا لوقوع الحوادث ليلا.

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حملات نظافة وإنارة بالمنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة صباحا ومساء دون تهاون أو تقاعس لتحسين مستوى النظافة و الانارة مشيرا إلي أنه قام بتكليف  رؤساء الأحياء والمجالس المحلية باستمرار حملات النظافة و تمهيد الشوارع و الطرق بكافة شوارع القرى والمدينة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها مشيرا إلي استمرار الوحدة المحلية في تكثيف الحملات سواء في مجال النظافة أو الإنارة بجانب رفع الإشغالات وإزالة التعديات.

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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
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حملات نظافة وإنارة بالمنيا
المني رفع 68 طن مخلفات صيانة 10 كشافت إنارة حملات نظافة وإنارة بقري المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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