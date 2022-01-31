20 % نموًا فى أقساط التأمين الطبى عالميًا

أكد شكيب أبوزيد، أمين عام الاتحاد العربي للتامين، أن أقساط التأمين الطبي بلغت 1.4 تريليون دولار عالميًا بمعدل نمو 20%، من إجمالي أقساط الصناعة التي بلغت 6.2 تريليون دولار العام الماضي.

وأضاف “أبوزيد”، خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، اليوم الإثنين، أن حجم أقساط التأمين الطبي بلغ 8.4 مليار دولار في المنطقة العربية، من إجمالي أقساط الصناعة التى بلغت 23.5 مليار دولار، ويمثل الطبي 26.7% من الأقساط.

وأشار إلى أن أعمدة الشمول المالى تضم التأمين الصحي والحماية من الكوارث الطبيعية والتأمين متناهى الصغر وتأمين التقاعد، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه نشاط التأمين الطبى تشمل زيادة معدل الاعمار وارتفاع نسبة الشيخوخة والهجرة من الريف إلى الحضر والتطور التكنولوجي وزيادة توقعات المواطنين.

وانطلقت، فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، تحت عنوان «التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بفندق سانت ريجس القاهرة خلال الفترة لمدة يومين.

ويعد الملتقى منصة متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبى، مما يجعله حدثاً مميزاً وهاماً بين رواد صناعة التأمين الطبي المصرية والعربية، هذا بالإضافة إلى كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المنظومة، مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين في مصر والوطن العربي.

ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة التي ستستمر على مدى يومين، وتبدأ الفعاليات بالافتتاح الرسمى للملتقى، وذلك بإلقاء الكلمات الافتتاحية بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثم تتوالى فعاليات الملتقى من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين الطبى على المستويين المحلى والإقليمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلي: الجلسة الأولى بعنوان التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، ويديرها علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وتعقبها ورشة عمل: التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى.. يديرها كل من الدكتور مازن أبوشقرة، المدير العام لمكتب شركة Gen Re الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، بشير بردويل، خبير إكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص– شركة Gen Re.

أما الجلسة الثانية تكون بعنوان أثر التحول الرقمي على التأمين الطبي والرعاية الصحية، ويديرها هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر).

والجلسة الثالثة تكون بعنوان «دور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل»، ويديرها الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية.

كما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان «الرعاية الصحية والشمول المالي» ويديرها شكيب أبوزيد أمين عام- الاتحاد العام العربي للتأمين.