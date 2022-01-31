الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على جثة خفير وسط ظروف غامضة بأسوان

جثة
جثة

تجري النيابة العامة، اليوم الإثنين،  تحقيقات موسعة في العثور على جثة خفير مصاب بعدة طعنات بمركز دراو في محافظة أسوان. 

كان عثر أهالى قرية المنصورية الجديدة بنطاق مجلس قروى بنبان بمركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، على جثة خفير مقتول بعدة طعنات بآلة حادة وسط ظروف غامضة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بلاغا من مركز شرطة دراو بمقتل شخص يدعي "كمال. ا" في ظروف غامضة يقيم داخل قرية المنصورية الجديدة ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو، وكلف مدير إدارة البحث الجنائى بسرعة البحث عن الجانى.

وانتقل على الفور ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفحص والتحري تبين أن الشخص لقي مصرعه طعنًا بآلة حاده، وأنه يعيش بمفرده داخل المنزل نظرًا لأنها الاستراحه المخصصة له بواسطة مكان عمله، و أنه يعمل غفير، وأثناء توجهه نجله للأطمئنان عليه وجده غارقًا في دماءه وذلك في ظروف غامضة.

النيابة العامة جثة خفير أسوان قرية المنصورية الجديدة مدير أمن أسوان

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وائل لطفي

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