«الاعتذار» كلمة السر.. «الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة «فتاة الشرقية»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة انتحار إحدى الفتيات بالشرقية عقب ابتزازها بنشر صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وضبط مرتكبي الواقعة.

وأشارت الداخلية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله طالبة، مقيمة بدائرة المركز، مُصابة بحالة إعياء «ادعاء تناول مادة سامة» ووفاتها.

وبالانتقال وسؤال كلٍ من والدتها وشقيقتها- مقيمتين بذات العنوان- اتهمتا "شخصين و3 سيدات (جارة المجني عليها ونجلتيها) بالتشهير بالمتوفاة بنشر صور خادشة لها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولفت البيان إلى أنه بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتداول الصور المشار إليها فيما بينهم عقب قيام أحد المتهمين، بإرسالها إلى المتهم الثاني الذي أرسلها إلى نجلتي جارة المجني عليها، حيث ساعدت جارة المجني عليها إحدى نجلتيها باستغلال الصور وتهديد الشاكيتين بنشرها في حالة عدم حضورهما لمسكنهما للاعتذار لهما لوجود خلافات جيرة بينهما، وأضافتا بعدم قيامهما بنشر تلك الصور.

وأضاف أحد المتهمين أن المتوفاة اتصلت به منذ يومين وأخبرته بأنها ستنتحر عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال، وبسؤال صديقة المتوفاة، طالبة، قررت بأنها التقت المجني عليها عقب أداء الامتحان وتوجها لمحل مبيدات زراعية، وقامت المتوفاة بشراء قرص لحفظ الغلال واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة للمتهم الثاني ثم تركتها وذهبت للمنزل، وبسؤال صاحب محل المبيدات أيد ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية.