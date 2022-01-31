الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل غفير طعنا في ظروف غامضة بأسوان

جثة
جثة

شهدت قرية المنصورية الجديدة ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، مقتل غفير بعدة طعنات بآلة حادة في ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الرائد شريف شكري رئيس الفرع الجنائى لمراكز دراو ونصر النوبة، بورد بلاغ لمركز شرطة دراو بمقتل شخص يدعى "ك. ا" في ظروف غامضة يقيم بمنزل رقم 5 داخل قرية المنصورية الجديدة، ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو.

نتائج المعاينة

وانتقل على الفور ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفحص والتحري تبين أن الشخص لقي مصرعه طعنًا بآلة حادة، وأنه يعيش بمفرده داخل المنزل نظرًا لأنها الاستراحه المخصصة له بواسطة مكان عمله، و أنه يعمل غفير، وأثناء توجه نجله للاطمئنان عليه وجده مقتولا وذلك في ظروف غامضة.

وتبين بالتحريات الأولية أيضًا أن الشخص لقي مصرعه قتلاً بعدة طعنات بآلة حادة قبل يوم من اكتشاف الجريمة، لأن دمائه جافة مما يدل على ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها. 

أسوان محافظة أسوان قتل شخص مقتل شخص ظروف غامضة اكتشاف الجريمة بنبان المنصورية الجديدة

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