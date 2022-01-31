الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل زور مستندات حكومية و أختام شعار الجمهورية في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية الرسمية وترويجها علي عملائه مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم التزوير التزيف لفحصها.

 كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبتفتيش مسكنه، عثر على (35 خاتم مقلد خشبى لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية، و8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية، و17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية، و 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية، و 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية، و 2 هاتف محمول)،  وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ترويج عمل تنسيق النيابة أيام مدير الإسكندرية رامي تحف

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