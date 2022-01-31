الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل انتقال كيت وويليام للعيش في جنوب قلعة وندسور الملكية

ويليام وكيت واطفالهم
ويليام وكيت واطفالهم

كشف مصدر ملكي مطلع أن الأمير وليام وكيت ميدلتون "سينتقلان إلى بيركشاير في قلعة وندسور الملكية ويبدآن حياة هادئة في البلاد" لأنهما يدركان أن "هذه المرحلة من ضواحي حياتهما منطقية تمامًا".

وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، ان دوق ودوقة كامبريدج ، اللذان يقسمان وقتهما حاليًا بين منزلهما في لندن قصر كينسينجتون ومنزلهما في عطلة نهاية الأسبوع امنير هول في نورفولك، يخخطان للانتقال إلى وندسور.

وقالت الصحيفة إن الزوجان الملكيان يرون أن هذا هو المكان المثالي لتربية أطفالهم ، الأمير جورج البالغ من العمر 8 سنوات ، والأميرة شارلوت 6 أعوام ، والأمير لويس 3 أعوام.

وتقول المصادر إنهم يخخطون للانتقال إلى فورت بيليفيدر، وهو منزل مدرج من الدرجة الثانية مع برج باتجاه الطرف الجنوبي من وندسور جريد بارك، حيث وقع الملك إدوارد الثامن - عم الملكة - أوراق تنازله عن العرش في عام 1936.

والحصن مملوك من قبل كرون استين ومؤجر لعائلة الملياردير ويستون وهم الأصدقاء المقربين للعائلة المالكة.

وأكدت الصحيفة أن عملية النقل ، التي ستقرب العائلة من دوق ودوقة كامبريدج من الملكة اليزابيث لثانية وعائلة كيت في باكليبري ، هي العلامة الأكثر أهمية حتى الآن على أن الزوجين يستعدان لتولي دور أكبر بكثير في قلب العائلة المالكة.

ومع ذلك ، يُقال إن الخطوة المخطط لها تركت المقربين من كيت ، 40 عامًا ، وويليام ، 39 عامًا ، "مذعورين" لأن الكثيرين لا يعتبرون بيركشاير "ريفًا مناسبًا".

وقال أحد المقربين من الأمير ويليام "يمكن أن يكون الناس مخادعين جدًا بشأن تلك المنطقة الواقعة غرب لندن ، لكن هذا يأتي أساسًا من الجهل".

ويقال إن الزوجين يعتقدان أيضًا أنهما يستطيعان الانتقال من وندسور إلى غرب لندن في غضون 25 دقيقة فقط إذا كان لديهما مرافقة من الشرطة.

كيت ميدلتون الامير جورج الاميرة العائلة المالكة الملكة إليزابيث دوقة كامبريدج شارلوت الأمير وليام كينسينجتون الأميرة شارلوت

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