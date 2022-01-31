استمرار أعمال الحفر لإمداد خط الغاز لمدينة فوه في كفر الشيخ

شهد مركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ استمرار أعمال الحفر لامداد خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي بالمدينه والقرى، وبدء أعمال فرد طبقة السن بشوارع المدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الحفر لإمداد خطوط الغاز بالقطاع الشمالي، وذلك في إطار استكمال شبكات الغاز بالمدينة والقرى، والانتهاء في أقرب وقت، وضرورة رفع مخلفات الحفر، والتأكيد على تنفيذ الأعمال حسب الأصول الفنية وباسرع وقت تيسيرا على المواطنين.

وتابع رئيس مركز ومدينة فوه، بدء أعمال فرد طبقة السن بشارع "محطة القطار، وشارع الوحدة المحلية بمدينة فوه"، واستمرار توريد السن بباقي الشوارع المدرجة بخطة الصرف، وتشغيله حسب الأصول الفنية، وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الميول للشوارع، وضرورة وضع طبقة السن مع مراعاة ضوابط التشغيل حسب الضوابط الهندسية والفنية.

ومؤخرا شهد مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، صيانة ورفع كفاءة وإعادة مقطورة للعمل بعد صيانتها بالوحدة المحلية لقرية حاذق، بإشراف محمد عبد الستار، رئيس القرية، لافتا إلى أنه سيتم استخدامها مرة أخرى في أعمال النظافة اليومية داخل نطاق القرية.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا ، أنه جري أيضًا إعادة صناديق القمامة المتهالكة والتي تعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات، بالحملة الميكانيكية بالمدينة، وورشة الحملة الميكانيكية لقرية الجرايدة، بجانب استغلال المواسير الخردة وإعادة تصنيعها مرة أخرى واستخدامها أذرع لكشافات أعمدة الإنارة بقرية الجرايدة، باشراف ساهر بركات، رئيس قرية الجرايدة.

ووجه رئيس المدينة ورؤساء القرى ومسئول الحملة الميكانيكيّة بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك، وسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها، واستمرارًا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.