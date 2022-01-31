بتكلفه مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير ممشى أهل منيا القمح

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير ممشى أهل منيا القمح بطول 1.2 كيلو متر بدءاً من كوبري هندسة الرى وصولاً لكوبري نادي المعلمين وبتكلفة مليون جنيهاً ليمثل متنفساً جديداً يليق بمدينة منيا القمح.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير الممشى حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير شملت إقامة سور خرساني مزود بالحديد وإنشاء مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين و تبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار بالإضافة إلى غرس أعمدة إنارة بشكل جمالي وإنشاء مطالع ومنازل علي رصيف الممشى لسهولة حركة ذوى الهمم.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، مؤكداً أنه من حق كل مواطن أن يجد مكاناً مناسباً للتنزه مع أسرته وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة منيا القمح أمام مواطنيها وزائريها ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

أعرب أهالي مدينة منيا القمح عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية لهم ومشاركتهم إفتتاح أعمال تطوير وتجميل ميدان الشهيد أحمد المنسي وممشى أهل منيا القمح والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

ورافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

ومنذ قليل افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير وتجميل ميدان الشهيد أحمد المنسي بمدينة منيا القمح والمُقام بالمشاركة المجتمعية في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح و زوجة الشهيد أحمد المنسي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.