بعد 12 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي بالغربية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوبي "المفتاح المصطنع - توصيل الأسلاك" في محافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص، " لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "الغربية - الشرقية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوبي (المفتاح المصطنع توصيل الأسلاك).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (12) واقعة بنطاق مديريات أمن (الغربية - الدقهلية - المنوفية - الشرقية - القليوبية)، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (8 دراجات نارية - 4 مركبات توك توك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.