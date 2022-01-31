«القوى العاملة»: تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل. ع. أ. أ" الذي كان يعمل لدى شركة وسج العربية، وتحصل على 18 ألفًا و750 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 78 ألفًا و750 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "وائل. ع. أ. أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير تلقى تقريرًا من الملحق العمالى وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد بأنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، وتمت متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته البالغة 18 ألفًا و750 ريالًا سعوديًا، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء.

كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على التواصل والمتابعة المستمرة معه من جانب المكتب حتى الحصول على كامل مستحقاته.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلاً من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في جدة، أكد أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير الجاري.

وأشار الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.