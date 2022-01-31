الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صديق» و«عبدالهادي» يتفقدان آثار حريق منطقة مسجد الحسين

جانب من التفقد
جانب من التفقد

في زيارة للاطمئنان ومتابعة الموقف لآثار حريق أمس، تفقد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، آثار الحريق الذي حدث بالعمارات المجاورة لمسجد الحسين.

واتفقا على سرعة دراسة الحالة الإنشائية وتأثير الحريق على المبنى لسرعة التدخل وحماية المباني والقاطنين.

وكان الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، كشف أن الحريق الذي شب أمس بمنطقة المشهد الحسيني بعيد تماما عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وقال صلاح في تصريح صحفي، أمس ، إن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق، موضحا أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

صندوق التنمية الحضرية رئاسة مجلس الوزراء محافظ القاهرة للمنطقة الغربية مسجد الحسين حريق منطقة مسجد الحسين

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وائل لطفي

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