«التعليم» تصدر تنبيهات مهمة للمديريات بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية بضرورة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقالت المصادر إن عملية التصحيح تتم بعناية تامة وبكل أمانة وإخلاص.

وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن أهم التعليمات التى صدرت للموجهين هي: لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر.

وتم التشديد بالمتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام ، على أن توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

وتم التشديد علي أن التوقيع للمقدر والمراجع يوضع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة و يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ثم تفقط الدرجة المعطاة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الإلتزام بضوابط الإمتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنه وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة .

وتم التشديد على رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنه المكلف برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل باللجنه والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتخلص من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية المعلقة على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية مع تشكيل غرفة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام و تسليم أوراق الأسئلة و الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً مع التأكيد على التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليميه وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل مع الإلتزام بالتطبيق الامثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع عدد ١٤ طالب بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن وتخصيص غرفة عزل بكل لجنة تحت إشراف المنسق الصحي خاصة بالطلاب الذين تظهر لديهم أعراض صحية وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وتم التنبيه بتعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بكافة المواد الدراسية بالالتزام بالمواصفات الفنيه للورقه الامتحانية و الابتعاد عن الاسئلة ذات الصلة السياسية أو الدينية ومراعاة الوزن النسبي للورقة.