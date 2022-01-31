دراسة صينية: الحقن بجرعة ثالثة معززة من لقاح مختلف يعزز التأثير الوقائى

أظهرت دراسة صينية أن الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح مختلف يمكن أن يزيد التأثير الوقائي ضد كوفيد-19.

وفي الدراسة، تم حقن بالغين كانوا قد حقنوا بجرعتين من لقاح كورونافاك غير المنشط خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية، تم حقنهم بلقاح كونفيدسيا، وهو لقاح الفيروس الغدي من النوع الخامس القائم على الناقل أو جرعة ثالثة من كورونافاك.

ويعد عيار المتوسط الهندسي مقياسا رئيسيا للمناعة يعكس بشكل كاف استجابة الأجسام المضادة بعد التطعيم.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر ميديسين"، وصل عيار المتوسط الهندسي للأجسام المضادة المحايدة لفيروس سارس-كوف-2 إلى 197.4 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا، بينما بلغ عيار المتوسط الهندسي 33.6 بعد التطعيم بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونافاك.

وقال الباحثون إن البيانات تشير إلى أن الحقن بجرعة ثالثة معززة من لقاح كونفيدسيا عقب التطعيم في البداية بلقاح كورونا فاك يعد آمنا وأكثر فاعلية من الحصول على جرعة ثالثة معززة من ذات النوع من اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.