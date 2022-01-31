الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نفوق 7750 دجاجة فى حريق مزرعة بإحدى قرى مطوبس بكفر الشيخ

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن

أعلن ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد وقع حريق حريق بقرية المنشيهة القبلية قمسيون غرب التابعة للوحدة القروية ببني بكار بمزرعة دواجن على مساحة 800 متر، وأنه قد تمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية ومنع انتشاره.

وأكد "خداش"، أن المزرعة كانت تحتوي علي دواجن عمر 18 يومًا وعددهم 7750 فرخة وجميعهم نفقوا في الحريق، وعلي الفور تم إستدعاء الحمايه المدنيه بأربع سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، ولايوجد أي إصابات.

ومؤخرًا، فقد نشب حريق كبير في محل أحذية، والتهمت النيران كل محتويات المحل، وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأدوار العليا وللمركز طبي الذي يقع أعلى محل الأحذية، وللمحلات المجاورة، وتضررت واجهة العمارة السكنية.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، تلقت إشارة بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة انتقال الحماية المدنية لموقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وانتقال نواب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال اخماد الحريق.

وتم الدفع بـ4 سيارات للدفاع المدني، وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايده، السكرتير المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال  مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ بسرعة المتابعة،  للإطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحية، وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.

كما شهدت قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ،  إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة، إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى سيدي سالم بالواقعة بإصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة، وإصابة آخر باختناق، نتيجة نشوب حريق منزلي.

مطوبس حريق دجاحة مزرعة كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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