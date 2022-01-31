الاتحاد الأوروبى يبحث عن بدائل لتعويضه بالغاز حال خفضت روسيا إمداداتها

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، عن أمله بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان في تعويض نقص الغاز في بلدان الاتحاد، إن خفضت روسيا إمداداتها.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية بوريل الذي قال: "خفض أو حتى وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث إذا فشلت المحادثات الأمنية في أوروبا".



وأضاف: "نحن نبحث جميع الخيارات ومنها العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان، في مسألة إمدادات الغاز في حال قررت روسيا خفض أو وقف عمليات التسليم".