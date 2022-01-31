مصرع عامل وزوجته اختنقا بسبب التدفئة فى القليوبية

لقي عامل وزوجته مصرعهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نتيجة اختناقهما بسبب التدفئة بواسطة وعاء به فحم "ركية"، وغلقهما منافذ الغرفة المتواجدين بها، وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بواسطة مفتش الصحة، تبين أصابتهما باختناق بغاز أول أكسيد الكربون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من شخص بالعثور على جثة والده ووالدته متوفيان بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة "ركية فحم".

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "إ. س. ك"، 22 سنة، على جثة والده "س ك ن"، 42 سنة، عامل بمصنع زجاج، ووالدته "ف س ح"، ربة منزل، داخل غرفة نومهما، دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهم، عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

بتفتيش مكان الواقعة تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة "ركية فحم" مع غلق كافة منافذ الغرفة، مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.