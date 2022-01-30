الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لحيازته 380 جرامًا من مخدر الأستروكس بمدينة بدر

الأستروكس
الأستروكس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣٨٠ جراما.  

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم إبراهيم. م عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣٨٠ جراما بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.    

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول .

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس متهم مخدر بدر نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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