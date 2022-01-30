الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مدير أوقاف القاهرة يكشف تفاصيل الحريق بالمشهد الحسينى

الدكتور خالد صلاح
الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة،

كشف الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، أن الحريق الذي شب قبل قليل بمنطقة المشهد الحسيني بعيد تماما عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وقال صلاح في تصريح صحفي، الأحد، إن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق، موضحا أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.


كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة منطقة المشهد الحسيني منطقة الأزهر مبنى المديرية الدكتور خالد صلاح حي الحسين حريق الحسين حريق حي الحسين حريق منطقة الحسين حريق الجمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقرير خاص.. كيف تحمى الدولة محدودى الدخل؟

والدة هايدي ضحية الابتزاز: أجبروني على منع ابنتي من الدراسة

السينما تتحدى «كورونا».. أبطال «موسم نُص السنة» يتحدثون: أعمال خفيفة تناسب أجواء الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا