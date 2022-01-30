مدير أوقاف القاهرة يكشف تفاصيل الحريق بالمشهد الحسينى

كشف الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، أن الحريق الذي شب قبل قليل بمنطقة المشهد الحسيني بعيد تماما عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وقال صلاح في تصريح صحفي، الأحد، إن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق، موضحا أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.



كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.