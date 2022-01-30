الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية فى المرج

متهم
متهم

أقرت نيابة المرج بإحالة المتهم بطعن شخص بسلاح أبيض «مطوة» بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية نشبت فيما بينهم بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم «وسام. م» ٣٣ سنة، أقر بتعديه على المجني عليه «مصطفى.ح» بسلاح أبيض بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة المرج.

وأقر المتهم بأن بينه وبين المجني عليه خلافات مالية منذ أكثر من سنتين موضحا استيلاء المجني عليه مبلغ ٦٠ ألف جنيه ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه بسلاح أبيض.  

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد تفيد بوصول «مصطفى.ح» مصاب بطعنة وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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