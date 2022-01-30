الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشقيها وألقت جثته في مقابر بني سويف

جثة
جثة

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط زوجة وعشيقها لقتلهما زوجها وإلقاء جثته بمقابر العلالمة بمركز بني سويف.

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ إلى مركز شرطة الواسطى وإخطار اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة «أسامة ع.م» 35 عامًا «فران» ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع، في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التي عثر عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى «أسامة ع.م» 35 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة تم استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق، كما تبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، إختفاء زوجة المجني عليه وتدعى «ن .ف.م» 30 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية أن اختفاء الزوجة أعقب اختفاء الزوج بيومين، قبل أن يتم العثور على جثة الزوج ملقاة داخل إحدى المقابر، أنها وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة أحد الأشخاص، وأنها على علاقة عاطفية به قد تكون دافعا لارتكابها الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف البحث تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من ضبط الزوجة وعشيقها، والذي استعانت به للتخلص من زوجها، حيث أقدمت على تخدير الزوج، ثم طلبت من عشيقها الحضور للشقة والذي أقدم على ضرب المجني عليه على راسه بحديدة، ثم نقلاه داخل جوال والقاه في المقابر بقرية العلالمة.

بني سويف محافظة قوات الشرطة علاقة عاطفية زوجة وعشيقها قتل زوجه

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

140 % زيادة في الدعم الشهري للفرد على البطاقة التموينية

والد هايدى ضحية الابتزاز: خافت منى ومن أخوالها فانتحرت

أسماء المقبولين لدخول اختبارات مسابقة التوظيف بـ«مياه قنا»

«استولت على مقر شاغر».. إدارة معرض الكتاب تفضح تزييف إحدى دور نشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا