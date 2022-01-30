ضبط زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشقيها وألقت جثته في مقابر بني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط زوجة وعشيقها لقتلهما زوجها وإلقاء جثته بمقابر العلالمة بمركز بني سويف.



وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ إلى مركز شرطة الواسطى وإخطار اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة «أسامة ع.م» 35 عامًا «فران» ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع، في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التي عثر عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى «أسامة ع.م» 35 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة تم استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق، كما تبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، إختفاء زوجة المجني عليه وتدعى «ن .ف.م» 30 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية أن اختفاء الزوجة أعقب اختفاء الزوج بيومين، قبل أن يتم العثور على جثة الزوج ملقاة داخل إحدى المقابر، أنها وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة أحد الأشخاص، وأنها على علاقة عاطفية به قد تكون دافعا لارتكابها الجريمة.



جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف البحث تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من ضبط الزوجة وعشيقها، والذي استعانت به للتخلص من زوجها، حيث أقدمت على تخدير الزوج، ثم طلبت من عشيقها الحضور للشقة والذي أقدم على ضرب المجني عليه على راسه بحديدة، ثم نقلاه داخل جوال والقاه في المقابر بقرية العلالمة.